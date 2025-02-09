Двое екатеринбуржцев упали на автомобиль и избили прохожего за замечание

В Екатеринбурге двое молодых людей упали на автомобиль и избили мужчину, который сделал им замечание. Об этом сообщает e1.ru.

«Очевидица сообщила, что молодые люди были в неадекватном состоянии — парни падали на припаркованную машину, от чего она начала сигналить. После этого у дебоширов возник конфликт с рядом стоящим мужчиной», — отмечается в публикации.

Один из молодых людей набросился на мужчину и начал избивать. После того, как пострадавший упал на землю, нападавший продолжил избиение, в том числе ударил его ногой по голове. Молодые люди отошли от избитого, но вскоре вернулись и лежащего мужчину начал избивать второй молодой человек, в черной куртке.

Жители дома оказали помощь избитому мужчине, занесли его со двора в подъезд. Нападавшие задержаны.

Ранее на видео попал автомобиль, расплющенный при ДТП на МКАД.