На видео попало, как трактор и «Жигули» дрифтили в Петербурге

В Санкт-Петербурге водители трактора и «Жигулей» устроили дрифт. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«На Дальневосточном проспекте решили как-то подрифтить водитель трактора и водитель «Жигулей» <…> машины отправили на спецстоянку, дрифтеров – в отделение», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как «Жигули» и трактор дрифтуют на дороге, после чего их замечают сотрудники правоохранительных органов. Они подъезжают сначала к автомобилю «Жигули», проверяют у мужчины документы, затем то же самое делают и с водителем трактора, который утверждает, что не дрифтил.

До этого сообщалось, что в Красноярском городе Сосновоборске мужчина на Lada Priora пытался протаранить ворота в детский сад. У очевидцев получилось забрать у нарушителя ключи от автомобиля и передать их полиции. На красноярца составили протокол, теперь ему грозит штраф и лишение прав, а машину забрали на штрафстоянку.

Ранее челябинцы устроили массовую драку на дороге.