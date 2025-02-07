Москвичка-«заяц» задрала кофту перед полицией и попала на видео

В Москве безбилетница разделась перед полицией и попала на видео

В столице, в районе станции метро «Ховрино», прошел рейд по безбилетникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Во время рейда около станции метро «Ховрино» контроллеры оштрафовали больше 200 пассажиров. На видео — задержание одного из них. «Зайцев» встречали с вооруженными нарядами полиции», — говорится в публикации.

Столичный департамент транспорта поблагодарил правоохранительные органы за сопровождение подобных мероприятий.

На опубликованных кадрах видно, что одна из безбилетниц сняла с себя куртку и пытается вырваться из рук полиции. В результате этих попыток у нарушительницы задралась одежда.

До этого в Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как женщина идет через пешеходный переход. В этот момент подъезжает полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками и наезжает на москвичку. Женщина ударяется о капот, от чего подлетает и переворачивается в воздухе, а затем падает на землю.

Ранее в Киеве военкомы стали выхватывать мужчин из автомобилей прямо на ходу.