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«Влепил в Merсеdes»: зампрокурора Красноярска попал в кому после ДТП

Зампрокурора Красноярска Галеев на Kia столкнулся с Merсеdes и впал в кому
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Зампрокурора Красноярска Руслан Галеев столкнулся с автомобилем Mercedes и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Накануне, в 12-м часу ночи Галеев с супругой на своем Kia выезжал из двора на улице Взлетной, не убедился, что дорога пуста и влепил в Merсеdes, который двигался по главной. Скорость у «Мерина» была огромной, но и прокурор нарушил. Полиция разбирается в деталях столкновения», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали четыре человека, включая Галеева и его супругу. Зампрокурора госпитализирован в тяжелом состоянии.

До этого в Москве в аварию с ДПС попал актер Денис Матросов. У артиста травма ноги, также пострадали сотрудники полиции.

Очевидцы также запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porsche (за рулем которой был Матросов) повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны детали от машины.

Ранее на видео попало, как тренер ММА Гаджимурадов влетел в скорую помощь в Белгороде.

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