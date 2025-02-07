Рэпер Свик выложил фото с женой на квадроцикле после скандала с изменой

Рэпер Леша Свик опубликовал фотографию с женой и дочерью на квадроцикле. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Отдыхать можно не только в Таиланде», — написал рэпер.

На опубликованной фотографии видно, что Леша Свик сидит на черном квадроцикле Outlander вместе с женой Ксенией Ткачевой и дочерью Эмилией на фоне гор. В настоящее время семья отдыхает в Карачаево-Черкесской Республике на курорте.

Несколько месяцев назад сообщалось, что новой возлюбленной рэпера Леши Свика стала популярная блогерша Мария Горячева, которая развелась со своим мужем после шести лет отношений. Леша Свик в феврале 2023 года объявил о разводе с супругой Ксенией Ткачевой, весной 2024-го заверил, что воссоединился с женой, но через несколько недель удалил пост об этом. Об отношениях Свика и Горячевой свидетельствовали фотографии, которые блогерша публиковала в социальные сети.

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