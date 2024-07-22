Новой возлюбленной Леши Свика стала популярная блогерша

Новой возлюбленной рэпера Леши Свика стала популярная блогерша Мария Горячева, утверждает издание Super.

К такому выводу в издании пришли, изучив фотографии Горячевой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Недавно она опубликовала фото с парнем, которого держит за руку, закрыв при этом его лицо стикером. Оказалось, что наручные часы, родинка на руке и брюки совпадают с теми, которые можно заметить на фотографиях Свика.

Горячева недавно рассталась с мужем после шести лет отношений. Леша Свик в феврале 2023 года объявил о разводе с супругой Ксенией Ткачевой, весной 2024-го заверил, что воссоединился с женой, но через несколько недель удалил пост об этом.

Накануне овдовевший певец Ярослав Сумишевский признался, что живет вместе со своей новой возлюбленной.

Ранее вдова Децла заявила, что отец требовал от рэпера избавиться от дредов.