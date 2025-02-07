Школьники в Москве уничтожили BMW и попали на видео

На видео попало, как в Москве школьники подожгли BMW

В Москве поймали двух подростков, которые подожгли BMW. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в июне 2024 года.

«Двое подростков прибыли на ул. Большая Филевская. Действуя группой лиц по предварительному сговору, пока один из них наблюдал за окружающей обстановкой, второй — облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль BMW, после чего поджег его. В результате возгорания причинен ущерб владельцу транспортного средства на сумму свыше 15,5 млн рублей», — говорится в публикации.

В результате поджога также загорелись две рядом стоящие машины на общую сумму 5 млн рублей. Виновников приговорили к 140 часам обязательных работ. Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших о возмещении вреда на сумму более 9 млн рублей.

До этого в Ростове-на-Дону неизвестный поджег автозаправку.

По данным СМИ, инцидент произошел накануне в 22:57 на Всесоюзной улице. Мужчина принес на АЗС канистру с горючей жидкостью, разлил ее около топливораздаточной колонки и скрылся. Возгорание почти сразу увидел сотрудник автозаправки. Пламя удалось потушить, при этом никто не пострадал. АЗС временно прекратила работу.

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