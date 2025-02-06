Раскрыта цена пикапов Sollers ST8, которые начали собирать в Ульяновске

Sollers вывел на российский рынок пикап ST8 по цене от 2,8 млн рублей

Компания Sollers раскрыла комплектации и цены пикапов Sollers, сборка которых стартовала на заводе компании в Ульяновске.

Согласно прайс-листу, автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей до 3,02 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия за 2,82 млн рублей снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Пикап с тем же оснащением, но дизельным мотором 2.0 на 136 л.с., стоит 2,92 млн рублей.

В максимальной комплектации Luxe предусмотрена кожаная обивка кресел, автоматическое складывание зеркал, передний парктроник, люк и камеры кругового обзора. Стоимость такого ST8 — 2,92 млн рублей и 3,02 млн рублей за машину с бензиновым и дизельным моторами соответственно.

Ранее посол Эфиопии в России анонсировал создание в этой африканской стране производства УАЗов.