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Раскрыта цена пикапов Sollers ST8, которые начали собирать в Ульяновске

Sollers вывел на российский рынок пикап ST8 по цене от 2,8 млн рублей
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Пресс-служба Sollers

Компания Sollers раскрыла комплектации и цены пикапов Sollers, сборка которых стартовала на заводе компании в Ульяновске.

Согласно прайс-листу, автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей до 3,02 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия за 2,82 млн рублей снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Пикап с тем же оснащением, но дизельным мотором 2.0 на 136 л.с., стоит 2,92 млн рублей.

В максимальной комплектации Luxe предусмотрена кожаная обивка кресел, автоматическое складывание зеркал, передний парктроник, люк и камеры кругового обзора. Стоимость такого ST8 — 2,92 млн рублей и 3,02 млн рублей за машину с бензиновым и дизельным моторами соответственно.

Ранее посол Эфиопии в России анонсировал создание в этой африканской стране производства УАЗов.

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