Названа российская цена нового внедорожника BAIC BJ60

«Автостат»: рамный внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России 5,5 млн рублей

Новый рамный внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России 5,5 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК Expocar Александра Ковалева.

«Официальные данные о ценах на BAIC BJ60 отсутствуют и станут известны ближе к запуску продаж. Можно ожидать стоимость в районе 5,5 – 6,5 млн рублей», — сказал эксперт.

Длина машины составляет 5020 мм. Внедорожник BJ60 оснащен двухлитровым дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчая работу двигателя.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. В интерьере — 10-дюймовый центральный дисплей и аудиосистема с 12 динамиками.

Запуск производства модели BJ60 состоялся в январе 2025 года на заводе «Автотор» в соответствии со сроками, предусмотренными Генеральным соглашением с BAIC International.

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