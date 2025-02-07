Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа российская цена нового внедорожника BAIC BJ60

«Автостат»: рамный внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России 5,5 млн рублей
close
Телеграм-канал АВТОТОР

Новый рамный внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России 5,5 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК Expocar Александра Ковалева.

«Официальные данные о ценах на BAIC BJ60 отсутствуют и станут известны ближе к запуску продаж. Можно ожидать стоимость в районе 5,5 – 6,5 млн рублей», — сказал эксперт.

Длина машины составляет 5020 мм. Внедорожник BJ60 оснащен двухлитровым дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчая работу двигателя.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. В интерьере — 10-дюймовый центральный дисплей и аудиосистема с 12 динамиками.

Запуск производства модели BJ60 состоялся в январе 2025 года на заводе «Автотор» в соответствии со сроками, предусмотренными Генеральным соглашением с BAIC International.

Ранее сообщалось, что в России появится большой кроссовер Hongqi HS7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами