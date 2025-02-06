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На «АвтоВАЗе» модернизируют линию контроля качества времен СССР

«АвтоВАЗ» модернизирует линию контроля качества, которой 45 лет
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АВТОВАЗ

На «АвтоВАЗе» при помощи Тольяттинского госуниверситета будет модернизирована линия контроля геометрической точности деталей, которая работает с советских времен. Об этом сообщает «Обозрение».

«В августе 2025 года вуз должен поставить на «АвтоВАЗ» отечественный измерительный комплекс для систем автоматического контроля геометрической точности размеров деталей. Это позволит провести на автогиганте глубокую модернизацию зарубежной линии автоматического контроля компании Marposs (Италия), которая действует более 45 лет», — отмечается в публикации.

Устаревшая интеллектуальная «начинка» измерительного комплекса будет полностью заменена, обновленная линия будет контролировать детали по большему числу параметров. В частности, она будет проверять конструктивные размеры блока цилиндров двигателя в нескольких сечениях.

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