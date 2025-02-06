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В США продали самый дорогой гоночный автомобиль

Гоночный болид Mercedes-Benz W 196 R продали на аукционе за €51 млн
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Sotheby's

В США с аукциона продан гоночный болид Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen за рекордные $51 млн, сообщает РИА Новости.

«За рулем этого болида пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио одержал победу на Гран-при Буэнос-Айреса 1955 года. Затем британец Стирлинг Мосс на этой машине в 1955 году сошел с дистанции на Гран-при Италии, но смог показать лучшее время круга», — говорится в сообщении.

В 1965 году Mercedes-Benz подарил машину Музею автодрома в Индианаполисе (IMS), который и выставил болид на торги.

Отмечается, что Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen стал самым дорогим гоночным автомобилем в истории.

До этого стало известно, что в Женеве на аукционе Christie's были проданы восемь наручных часов из коллекции семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера. Семья гонщика выручила от продажи вещей €3,4 млн.

Среди выставленных на продажу лотов были часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model, которые оценивались почти в €1 млн. На аукцион также выставлены, в частности, часы Audemars Piguet Royal Oak из белого золота, подаренные Шумахеру за шестой чемпионский титул. А также Rolex Daytona Paul Newman.

Ранее спортивный Ferrari F355 гонщика Михаэля Шумахера продадут на торгах.

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