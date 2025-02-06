Крымский мост закрыли для проезда автомобилей

Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого движение на Крымском мосту временно перекрывали для движения автотранспорта 2 февраля. О причинах приостановки движения не сообщалось. Людей попросили сохранять спокойствие.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова действовал сплошной паспортный контроль. Он отметил, что в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

Ранее массовая авария парализовала движение на МКАД.