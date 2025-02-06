Сборочное производство УАЗ создадут в Эфиопии

В Эфиопии планируется создать сборочные производства российских автопроизводителей УАЗ и «Урал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в России Генета Тешоме Джирру.

«Представители российских автопроизводителей уже посетили Эфиопию и начали контактировать с партнерами. Речь идет, в частности, об «Урал» и УАЗ, — отметил посол. — В будущем они перейдут к созданию сборочных производств, шаг за шагом», — приводит агентство слова дипломата.

Посол Эфиопии выразил надежду, что проект с российскими автопроизводителями перейдет со временем в полноценную сборку машин, а затем — в производство полного цикла. До этого УАЗ и «Урал» намерены тщательно изучить местный рынок, добавил он.

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