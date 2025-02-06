Появилось видео с завалом из грузовиков после вылета лесовоза под Хабаровском

В Хабаровском крае лесовоз врезался в фуры и спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«В замесе на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре оказались не меньше шести машин. Очевидцы говорят, что тягач, груженный древесиной, решил обогнать грузовик и выехал на встречку — в итоге три многотонника столкнулись на серпантине», — говорится в сообщении.

По информации источника, другие автомобили попытались затормозить, но дорога была слишком скользкой.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как три фуры стоят вплотную друг к другу, при этом в нескольких метрах от них находятся другие поврежденные автомобили.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Белградской улице «лазурный» автобус протаранил несколько автомобилей. После ДТП водители автобуса и Toyota говорили между собой на повышенных тонах.

Ранее массовая авария парализовала движение на МКАД.