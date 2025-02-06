В России сделают аналог Volvo

В России летом 2025 года начнется серийный выпуск грузовиков БАЗ, не уступающих по внедорожным качествам продукции Volvo и Mercedes-Benz. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО «Романов» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей») Дмитрия Гречухина.

«Грузовик БАЗ призван заменить внедорожные модификации автомобилей так называемой большой семерки (группа из семи основных производителей грузовиков: Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault. — прим. ТАСС). По своим внедорожным свойствам БАЗ их значимо превосходит и в большей степени похож на Tatra», — приводит агентство слова Гречухина.

Гендиректор предприятия отметил, что новые автомобили проходят сертификацию и в 2025 году предприятие планирует собрать 200 экземпляров, а в 2027-м году довести объем выпуска до 2 тыс. машин в год.

Первый опытный грузовик нового семейства был изготовлен в 2023 году. Оси для автомобиля были разработаны на основе военных машин.

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