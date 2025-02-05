Россиян не было среди пассажиров автобуса, перевернувшегося в турецкой Анталье

Генконсульство РФ в Анталье: в попавшем в ДТП автобусе не было граждан России

В генконсульстве России в Анталье сообщили «Газете.Ru», что россиян не было в автобусе, который вылетел с дороги в Турции.

«По информации турецких компетентных органов, среди пассажиров рейсового автобуса, попавшего в аварию 5 февраля в уезде Газипаша провинции Анталья на маршруте Анталья — Мерсин, российских граждан не было. Генеральное консульство России в Анталье продолжит держать данную ситуацию на контроле», — рассказали в консульстве.

По данным турецкого телеканала OdaTV, водитель не справился с управлением на повороте — автобус скатился с высоты 25 метров. В результате аварии пострадали 33 человека, не менее 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в ДТП с автобусом в Турции пострадали трое туристов из РФ.