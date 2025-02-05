У Changan Alsvin оторвало бампер во время буксировки, это сняли на видео

Россиянин лишился бампера во время буксировки Changan Alsvin

Седан Changan Alsvin лишился части бампера вместе с решеткой радиатора, когда его пыталась буксировать другая машина. Кадры опубликовал паблик VK «Главная дорога».

«Очередная история с китайским автомобилем, который застрял в снегу. Вытащить автомобиль Changan Alsvin решили с помощью троса. В итоге, от автомобиля оторвался «телевизор» вместе с решеткой», — говорится в сообщении паблика.

Хозяин автомобиля после происшествия снял на видео разбросанные по двору детали машины – обломки монтажной панели с вкрученным буксировочным крюком и решетку радиатора с фрагментами бампера. Комментировать что-либо он не стал.

Продажи Changan Alsvin в России стартовали летом 2023 года. Габаритная длина автомобиля — 4390 мм, ширина 1725 мм, высота 1490 мм и колесная база — 2535 мм.

Машина предложена в России с бензиновым мотором 1.5 мощностью 107 л.с. и 5-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Спереди предусмотрена независимая подвеска со стойками McPherson, сзади — скручивающаяся балка.

В базовую комплектацию входят фронтальные подушки безопасности, АБС и система стабилизации. Водительское кресло настраивается в шести направлениях, пассажирское — в четырех.

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