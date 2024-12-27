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Командир полка ДПС принял взятку асфальтом и попал в тюрьму

В Красноярске командир полка ДПС получил взятку асфальтом и попал в тюрьму
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Красноярске командир полка ДПС принял взятку асфальтом и попал в тюрьму. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии.

«По версии следствия, в период с июня 2022 по декабрь 2023 года, полицейский получил от представителя коммерческой компании частями взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке на территории своего жилого дома на общую сумму более 380 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Взамен командир полка должен был оказывать покровительство коммерческой компании. В итоге сотрудника отправили в СИЗО на два месяца. Против него возбудили уголовное дело.

До этого главу одесского отделения партии «Удар» Александра Суханова задержали за вымогательство взятки в $1 млн.

Утверждается, что Суханов вымогал взятку за то, чтобы решить в пользу бизнесмена земельный вопрос в рекреационной части Киева вблизи Днепра, которая находится на балансе киевской общины (администрации). За $1 млн Суханов предлагал передать бизнесмену участок в аренду, «решив вопрос» с местной администрацией.

Ранее петербурженка дала сумкой по лицу сотруднику ДПС и отпинала его ногами.

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