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На видео попал боковой таран автомобиля Lada в республике Коми

В республике Коми на видео попало, как Toyota протаранила Lada

В республике Коми 3 февраля машина Toyota Camry врезалась в Lada Priora. Об этом сообщает информационное агентство «Комиинформ».

«Серьезная авария произошла в Усть-Вымском районе на автодороге Айкино — Кослан», — говорится в сообщении.

Как сообщили агентству в Госавтоинспекции по Коми, за рулем автомобиля Toyota Camry был водитель 1977 года рождения. На 8-м километре автодороги он выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada Priora.

Видеорегистратор автомобиля Lada запечатлел столкновение. На кадрах видно, как белая машина Toyota, выполняя опасный маневр, боком выезжает на встречную полосу движения и врезается в машину Lada Priora. На записи также слышно, как люди, которые находятся в автомобиле Lada, начинают кричать.

В результате ДТП пострадал мужчина, который был за рулем Toyota, а также водитель и пассажир автомобиля Lada Priora. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, а также спасательные службы.

Ранее в Турции пассажирский автобус скатился в пропасть.

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