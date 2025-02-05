Немецкая компания Mercedes-Benz снимет с производства модель A-Class Sedan, сообщает mbpassion.de.

Отмечается, что за годы выпуска модель так и не смогла найти своего покупателя, поэтому последнее время продажи только снижались. В конце января 2025 года Mercedes-Benz начала распродавать автомобили со скидкой 18%. В настоящее время на официальном сайте бренда доступны 280 машин.

Ожидается, что последние экземпляры A-Class Sedan, включая гибридную версию PHEV, будут распроданы ко второму кварталу 2025 года.

Также Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что Audi закроет завод в Бельгии и снимет с производства кроссовер Q8 E-Tron.