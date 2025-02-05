Мощная метель на Сахалине разнесла транспорт и попала на видео

На Сахалине из-за снегопада автобус улетел в кювет и попал на видео

В Южно-Сахалинске из-за метели пассажирский автобус улетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

«Причина — серьезный снегопад. Циклон продолжает наводить свои порядки в городе. На этот раз под раздачу попал транспорт с 71-го маршрута, когда ехал по улице Дружбы. Сейчас свободно двигаться можно лишь по одной полосе», — говорится в публикации.

На кадрах, которые разместил Telegram-канал «Точка отсчета», видно, что из-за метели автобус развернуло и он оказался в кювете.

До этого в связи с циклоном на Сахалине ввели ограничения в работе железнодорожного и автомобильного транспорта.

5 и 6 февраля пригородные поезда на участке Южно-Сахалинск — Алые розы будут курсировать по ограниченному графику. Движение поездов на участках Южно-Сахалинск — Новоалександровка, Южно-Сахалинск — Христофоровка и Новоалександровка — Христофоровка отменяется.

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