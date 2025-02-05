На видео попало, как у вокалиста панк-группы украли раритетные «Жигули» в Симферополе

В Симферополе у вокалиста панк-группы «Делирий» угнали раритетные «Жигули» и украли ящик с инструментами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

«Андрей «Фен» из группы «Делирий» припарковал свою двойку в стиле Rat Look на Беспалова. Наутро обнаружил пустое место. Хозяин погнал на стоянку эвакуированных машин, но и там голяк», — говорится в сообщении.

Местные жители увидели разбитые «Жигули» на улице Промышленной. По камерам выяснили, что мужчина завел машину от проводов, угнал, а после врезался в столб. По словам владельца автомобиля, злоумышленник сначала пытался проникнуть в магазин, но потом увидел «Жигули» и угнал их. Он вырвал провода с замка зажигания и погнул рулевую колонку. При этом мужчина украл ящик с инструментами стоимостью десять тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Теперь владельцу автомобиля придется поменять крылья, бампер, капот и решетку радиатора.

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