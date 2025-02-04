На видео попали последние секунды перед боковым тараном автомобиля Porsche в Краснодаре

В Краснодаре на видео попало, как Porsche столкнулся с Toyota

В Краснодаре столкнулись автомобили Porsche и Toyota. Об этом сообщает полиция Краснодара в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Тойота» (мужчина 1959 года рождения) при выезде со двора многоэтажного дома по улице Тюляева не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Порше» под управлением мужчины 1992 года рождения», — написали в ведомстве.

На опубликованном видео видно, как Toyota выезжает на дорогу и в нее врезается автомобиль Porsche. После столкновения водитель выходит из машины и показывает последствия аварии: от удара запчасти разлетелись по дороге, в том числе колесо. Также видно, что идет дым, а белую машину Toyota отбросило на несколько метров к автобусной остановке, на которой в момент ДТП никого не было.

В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка, которую направили в медицинское учреждение для осмотра. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Набережных Челнах автомобиль Skoda врезался в столб.