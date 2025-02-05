Сборка бренда Xcite прекратится в России

На »«Автозаводе Санкт-Петербург» скопилось большое количество непроданных автомобилей Xcite (копии моделей Chery), сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«На площадке готовой продукции, вмещающей в себя 10 тыс. машин, заставлено всё. То есть, только на заводе скопилось порядка десяти тысяч Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8. А ведь еще есть непроданные машины у дилеров», - говорится в сообщении.

По данным источника канала, если будут еще поставки от Chery, то это максимум 5-10 тыс. машинокомплектов. На этом историю с Xcite можно будет считать завершённой.

Отмечается, что сейчас на заводе начинается вторая фаза модернизации. Весной 2026 года предприятие начнет выпуск Lada Iskra и Renault Logan.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что предприятие может выпустить 25 тыс. автомобилей в этом году, таким образом прогноз снижен на 20%, уточняет агентство.

Глава «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов подтвердил, что первоначальный план составлял 25 тыс. машин. Мощности завода позволяют собирать 60 тыс. автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что российский автобренд Xcite не планирует выпускать новые модели в 2025 году.