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Спортивная версия седана от Xiaomi поступит в продажу в марте

Xiaomi выведет на рынок спортивную версию своего первого автомобиля
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Xiaomi

Спортивная версия первого автомобиля от китайского технологического гиганта Xiaomi поступила в шоурумы марки в Китае, сообщает CarNewsChina.

«Xiaomi SU7 Ultra, высокопроизводительный электрический седан, был замечен на заводе Xiaomi в Пекине, что указывает на начало массового производства. Поставки запланированы на март», — отмечается в публикации.

Внешне от стандартного SU7 версия Ultra отличается спортивными передним бампером и спойлером, карбоно-керамическими тормозами с увеличенными дисками и задним антикрылом.

Автомобиль SU7 Ultra получил характерную раскраску с основным желтым цветом и белыми полосами по бокам кузова. Он снабжен трехмоторной силовой установкой, развивающей 1526 л.с. и 1770 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться с места до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и развить максимальную скорость в 350 км/ч.

Ранее были обнародованы фотографии дорожной версии российского суперкара Rossa.

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