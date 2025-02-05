Спортивная версия седана от Xiaomi поступит в продажу в марте

Xiaomi выведет на рынок спортивную версию своего первого автомобиля

Спортивная версия первого автомобиля от китайского технологического гиганта Xiaomi поступила в шоурумы марки в Китае, сообщает CarNewsChina.

«Xiaomi SU7 Ultra, высокопроизводительный электрический седан, был замечен на заводе Xiaomi в Пекине, что указывает на начало массового производства. Поставки запланированы на март», — отмечается в публикации.

Внешне от стандартного SU7 версия Ultra отличается спортивными передним бампером и спойлером, карбоно-керамическими тормозами с увеличенными дисками и задним антикрылом.

Автомобиль SU7 Ultra получил характерную раскраску с основным желтым цветом и белыми полосами по бокам кузова. Он снабжен трехмоторной силовой установкой, развивающей 1526 л.с. и 1770 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться с места до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и развить максимальную скорость в 350 км/ч.

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