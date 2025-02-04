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Обнародованы фото дорожной версии российского суперкара Rossa

Стартап Rossa Романа Русинова показал на фото дорожную версию суперкара
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Auto.ru

Суперкар Rossa, создание которого инициировал автогонщик Роман Русинов, получит дорожную версию. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру» и публикует фотографии новинки.

«По предварительным данным, такую модификацию укомплектуют 10-цилиндровым мотором. Детальной информации о спецификациях дорожной Rossa пока нет», — отмечается в публикации.

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Auto.ru

По сравнению с первым прототипом, дорожная версия Rossa получила новые аэродинамические элементы кузова. Поменялась форма боковин, переднего обтекателя и заднего антикрыла. Кроме того, у автомобиля доработаны световые приборы и изменена форма опор боковых зеркал.

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Auto.ru

Большая часть кузовных панелей машины сделаны из неокрашенного углепластика. Предполагается, что дорожная версия Rossa получит салон с полноценной отделкой без каркаса безопасности.

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