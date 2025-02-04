Названы главные проблемы китайского кроссовера Geely Coolray

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказал о минусах подержанного Geely Coolray.

«Долговечность кузова у Geely отнюдь не вольвовская. Лакокрасочное покрытие не отличается завидными толщиной и прочностью, так что количество сколов и потертостей способно удручить уже через год-два», - сказал Хлебушкин.

Кроме того, по словам эксперта, защита кузова от коррозии требует более серьезного подхода. Если все внешние панели, кроме крыши, защищены цинком, то снизу цинкового слоя нет. В зоне риска — пороги и сварные швы лонжеронов.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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