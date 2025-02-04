Уфимка, прыгавшая ногой вперед на капоты автомобилей, попала на видео

В Уфе женщина бегала по проезжей части и пинала автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«Шагая прямо по проезжей части, она пинала автомобили и даже пыталась запрыгнуть на капот. К счастью для водителей, ни один из ее «трюков» не увенчался успехом», — говорится в сообщении.

Несколько уличных камер запечатлели инцидент. На кадрах видно, как уфимка пинает проезжающий мимо белый автомобиль, от удара женщина падает на асфальт. Далее она бежит навстречу другой машине, пытается запрыгнуть на капот, но снова падает. Затем автомобиль уезжает, а нарушительница ударяет его рукой по двери. То же самое женщина пробует сделать и с другими автомобилями, но у нее не выходит, поэтому она бежит по проезжей части, а затем уходит на тротуар.

Нарушительницу ПДД доставили в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол за появление в нетрезвом виде в общественном месте.

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