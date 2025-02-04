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Автомобили Solaris получили мобильное приложение

Автомобили Solaris получили функцию управления со смартфона
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Solaris

В России автомобили Solaris будут оснащать комплексной системой «Цифровой автомобиль». Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «АГР».

Комплексная платформа состоит из телематического блока, установленного в автомобиле, и мобильного приложения «Solaris. Цифровой автомобиль», которое позволяет активировать и использовать все сервисные функции.

Отмечается, что через смартфон можно дистанционно запустить двигатель, управлять центральным замком, световой аварийной сигнализацией и клаксоном. Кроме того, доступна информация о текущем пробеге автомобиля, его местоположении на карте.

До этого стало известно, что китайский концерн Great Wall запустил свое мобильное приложение в России.

Новое приложение включает в себя онлайн-магазин автомобилей марок Tank, Ora и Wey, информационный ресурс и платформу для коммуникации с компанией. Его можно скачать в App Store, Google Play или AppGallery.

Отмечается, что в приложении предлагают изучить продающиеся автомобили, оформить заявку или предзаказ на понравившуюся машину. Также в системе доступны кредитные и страховые предложения от партнеров производителя.

Кроме того, в России запустили приложение для автомобилистов NomerApp. В нем водители могут выплеснуть свой негатив друг на друга, оставляя всевозможные комментарии. Также в приложении можно создать профиль своей машины, введя ее номер и добавив фотографию.

Ранее «АвтоВАЗ» выпустил мобильное приложение «Мир Lada».

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