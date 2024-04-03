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«АвтоВАЗ» выпустил мобильное приложение «Мир Lada»

«АвтоВАЗ» представил приложение «Мир Lada» для Android и iOS

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил мобильное приложение под названием «Мир Lada». Об этом сообщается на сайте компании. Оно доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Чтобы начать пользоваться приложением, сперва нужно зарегистрировать авто в личном кабинете. После этого пользователю станут доступны онлайн-сервисы Lada и техническая документация машины. В частности, сервис поможет клиенту отслеживать информацию по автокредиту, совершать платежи, а также продлевать страховые и сервисные программы для автомобиля.

В компании отметили, что в приложении можно будет заранее узнать стоимость ТО и записаться на техобслуживание. Кроме того, через него предлагается в онлайн-формате заказывать запчасти и аксессуары.

Если пользователь решит приобрести новую Lada, то в приложении можно будет получить экспресс-оценку стоимости старого автомобиля по программе трейд-ин и рассмотреть варианты автокредитов.

До этого «АвтоВАЗ» поставил рекорд за 11 лет, продав по итогам марта 42 тысячи Lada. Это на 53,6% больше, чем в феврале 2024 года, и на 83,6% больше в сравнении с мартом прошлого года. Лучше всего продавалась модель Vesta нового поколения – было реализовано почти 12 тыс. автомобилей. Для всего семейства Vesta это наивысший показатель продаж с июня 2021 года. На втором месте по продажам оказалась Granta (20,4 тыс. машин), показав рост на 59,5% в сравнении с февралем. На третьем месте оказались автомобили семейства Niva — было продано 10 тыс. экземпляров.

Также сообщалось, что «АвтоВАЗ» после перерыва продолжил выпуск универсалов Lada Granta Cross.

Ранее на «АвтоВАЗе» резко высказались в отношении китайских автобрендов.

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