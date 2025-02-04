Российский аналог Kia Rio подорожал в России

Марка Solaris увеличила цены на российские версии седана и хетчбэка Kia Rio (продаются в России под названиями Solaris KRS и KRX). Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов бренда.

Из ценников на эти автомобилей исчезли версии с механической трансмиссией. Для седана KRS «механика» была доступна в версии Comfort за 2,06 млн рублей и Luxe AV на 80 тыс. рублей дороже, для хетчбэка KRX — в версии Luxe AV за 2,24 млн рублей.

Цена всех оставшихся версий выросла на 20 тыс. рублей. Седан Solaris KRS после подорожания и пересмотра комплектаций можно купить за 2,18-2,49 млн рублей, хетчбэк с увеличенным дорожным просветом — за 2,28-2,59 млн рублей.

До этого стало известно, что Chery планирует вывести на российский рынок новый компактный и недорогой кроссовер Tiggo 7L.

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