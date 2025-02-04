У Chery в России появится новый недорогой кроссовер

Кроссовер Chery Tiggo 7L появится на российском рынке, сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили». Машину сфотографировали у одного из дилерских центров Chery в Москве.

«Никаких подробностей об оснащении Chery Tiggo 7L пока нет. Но ранее мы знакомились с таким автомобилем в Китае. Там он был оснащен двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.