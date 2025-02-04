Honda предложила взять Nissan под свое управление

Японский автопроизводитель Honda предложил Nissan стать дочерней компанией Honda, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

«Это станет серьезным изменением их текущего плана по слиянию в рамках холдинговой компании», — отмечается в публикации.

В декабре 2024 года автопроизводители заявили о том, что пришли к соглашению начать переговоры о слиянии в холдинговую компанию к 2026 году. Предполагалось, что в рамках новой компании Honda и Nissan будут работать под собственными брендами.

До этого стало известно, что японские автокомпании Honda, Nissan и Mitsubishi потеряли значительную долю рынка в странах Азии, где доминировали на протяжении многих лет. Это произошло из-за экспансии китайских автокомпаний.

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