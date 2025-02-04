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Honda предложила взять Nissan под свое управление

Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией
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Honda

Японский автопроизводитель Honda предложил Nissan стать дочерней компанией Honda, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

«Это станет серьезным изменением их текущего плана по слиянию в рамках холдинговой компании», — отмечается в публикации.

В декабре 2024 года автопроизводители заявили о том, что пришли к соглашению начать переговоры о слиянии в холдинговую компанию к 2026 году. Предполагалось, что в рамках новой компании Honda и Nissan будут работать под собственными брендами.

До этого стало известно, что японские автокомпании Honda, Nissan и Mitsubishi потеряли значительную долю рынка в странах Азии, где доминировали на протяжении многих лет. Это произошло из-за экспансии китайских автокомпаний.

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