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Мужчина в Нижнем Новгороде пообещал снять штаны в автобусе после просьбы не курить

В Нижнем Новгороде мужчина закурил в автобусе и обещал снять штаны за замечание

В Нижнем Новгороде мужчина закурил в автобусе и пообещал снять штаны с другого пассажира за замечание, а затем начал драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород» и публикует видеозапись инцидента.

«Если ты мужчина, пойдем выйдем, поговорим! Штаны сниму с тебя!» — заявил пассажир, сопровождая реплики нецензурной бранью.

В ответ другой пассажир пообещал оппоненту сломать челюсть. После этого первый пассажир набросился на него. Драку попытались разнять другие мужчины.

Инцидентом заинтересовался председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает Telegram-канал «Информационный центр СК России».

«По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области проводится проверка (ст. 213 УК РФ)», — отмечается в сообщении.

Глава СК поручил представить ему доклад о ходе проверки.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за давки в автобусе вывалились стекла и травмировали женщину.

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