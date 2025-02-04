Россиянам рассказали, стоит ли ждать повышения цен на автомобили

Запасов автомобилей, ввезенных до повышения утильсбора, хватит на полгода, поэтому резкого повышения цен россиянам ожидать не стоит. Об этом журналу «За рулем» рассказал основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.

«Долгосрочно импортеры не смогут игнорировать факторы курса рубля и повышенного утильсбора, постепенно цены будут расти, что уже происходит с рядом моделей. Автокредиты становятся все менее доступными, это окажет давление на продажи. Выиграют те бренды, которые смогут дать свой кредитный продукт со сниженной ставкой», — говорится в сообщении.

По словам специалиста, набирают популярность заказы автомобилей из-за рубежа конечным покупателем, поскольку не нужно платить коммерческий утилизационный сбор. Пиголкин отмечает, что спрос смещается в сторону проверенных и популярных машин корейских, японских и европейских брендов с небольшим пробегом. Так, в настоящее время среди российских покупателей востребованы к ввозу подержанные машины из Южной Кореи и Китая, возраст которых 3-5 лет.

По мнению эксперта, в совокупности это приведет к уменьшению объемов продаж новых автомобилей на 10-15%, при этом Пиголкин считает, что ждать провала продаж не стоит.

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