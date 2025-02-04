Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, стоит ли ждать повышения цен на автомобили

Автоэксперт Пиголкин: резкого повышения цен на автомобили ждать не стоит
close
Нина Зотина/РИА Новости

Запасов автомобилей, ввезенных до повышения утильсбора, хватит на полгода, поэтому резкого повышения цен россиянам ожидать не стоит. Об этом журналу «За рулем» рассказал основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.

«Долгосрочно импортеры не смогут игнорировать факторы курса рубля и повышенного утильсбора, постепенно цены будут расти, что уже происходит с рядом моделей. Автокредиты становятся все менее доступными, это окажет давление на продажи. Выиграют те бренды, которые смогут дать свой кредитный продукт со сниженной ставкой», — говорится в сообщении.

По словам специалиста, набирают популярность заказы автомобилей из-за рубежа конечным покупателем, поскольку не нужно платить коммерческий утилизационный сбор. Пиголкин отмечает, что спрос смещается в сторону проверенных и популярных машин корейских, японских и европейских брендов с небольшим пробегом. Так, в настоящее время среди российских покупателей востребованы к ввозу подержанные машины из Южной Кореи и Китая, возраст которых 3-5 лет.

По мнению эксперта, в совокупности это приведет к уменьшению объемов продаж новых автомобилей на 10-15%, при этом Пиголкин считает, что ждать провала продаж не стоит.

Ранее рассказали о схеме мошенничества с неоформленными ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами