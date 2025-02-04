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Названы самые уязвимые места китайских автомобилей

Автоэксперт Васильев перечислил четыре недостатка китайских автомобилей
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Виталий Аньков/РИА Новости

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм» о недостатках китайских автомобилей.

«Часто вызывает вопросы качество металла, его толщина, наличие оцинковки и антикоррозионной обработки. Подвеска китайцев не всегда в состоянии долго сопротивляться разрушительному воздействию российских дорог», - сказал специалист.

Кроме того, слишком сложное программное обеспечение может работать ненадежно и приводить к сбоям. Также нередко зимой при перепаде температур авто может просто остановится из-за нарушения контакта в проводке.

До этого Васильев заявил, что низкая стоимость автомобиля в сочетании с маленьким пробегом — явный признак серьезных проблем.

По его словам, это может быть авто, купленное по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить огромный утильсбор. Продавец «забывает» об этом предупредить, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют.

Кроме того, такие авто могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех случаях вас ждут многоэтапные споры и доказательства, что вы честный покупатель, который не знал о «подставе».

Ранее рссиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке китайских авто с пробегом.

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