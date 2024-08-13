Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке китайских авто с пробегом

При покупке подержанного китайского автомобиля, прежде всего, необходимо осмотреть его кузов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева. По его словам, из-за того, что некоторые автобренды не провели адаптацию своих машин к российским условиям, автомобили могут быстро ржаветь.

По его словам, если обнаружится коррозия на кузове, то это будет повод для хорошего торга. Затем необходимо осмотреть днище автомобиля, проверить подвеску на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков. Также важно оценить состояние двигателя, проверить отсутствие потеков масла и антифриза.

Кроме того, если на машине установлен вариатор или робот, то лучше провести их диагностику. Если в автомобиле нестабильно работает электроника, это в дальнейшем может привести к дорогому ремонту.

До этого Васильев заявил, что низкая стоимость автомобиля в сочетании с маленьким пробегом — явный признак серьезных проблем.

По его словам, это может быть авто, купленное по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить огромный утильсбор. Продавец «забывает» об этом предупредить, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют.

Кроме того, такие авто могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех случаях вас ждут многоэтапные споры и доказательства, что вы честный покупатель, который не знал о «подставе».

Ранее россиянам рассказали, какие подержанные автомобили нельзя покупать.