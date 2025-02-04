Сильный снегопад парализовал движение на трассе М4 «Дон»

В Ростовской области на трассе М4 «Дон» в сторону столицы образовалась многокилометровая пробка из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Пробка длиной 9 километров сковала трассу М4 возле Каменска по направлению к Москве. Водители плетутся и нервничают, ведь год назад все начиналось примерно так же», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что снегопад в регионе продлится до 6 февраля. При этом ожидается гололед.

До этого автоэксперт Евгений Балабас заявил, что в зимнее время необходимо регулярно контролировать исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей.

«Если дворники передвигаются по стеклу замедленно, явно не так, как должны — это свидетельство загрязнения и коррозии шарниров механизма привода щеток и усталости электродвигателя. Замученный механизм привода стеклоочистителей способен отказать в любой момент», — отмечает эксперт.

Ранее автоэксперт Никита Родионов рассказал, как выбраться из занесенного снегом двора.