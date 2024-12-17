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Россиянам рассказали, как подготовить машину к поездкам в непогоду

Автоэксперт Балабас: в непогоду перед поездкой нужно проверять работу дворников

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В зимнее время необходимо регулярно контролировать исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей. Об этом изданию «Новости транспорта» рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

«Если дворники передвигаются по стеклу замедленно, явно не так, как должны – это свидетельство загрязнения и коррозии шарниров механизма привода щеток и усталости электродвигателя. Замученный механизм привода стеклоочистителей способен отказать в любой момент», — отмечает эксперт.

Уточняется, что при снижении интенсивности работы стеклоочистителей механизм нужно разобрать, очистить и смазать. Со стеклоомывателями обычно возникают две проблемы – замерзание некачественной жидкости либо в бачке, либо в шлангах и форсунках. Справиться с первой — поможет замена жидкости. Чтобы проверить ее качество, нужно налить пол-литра в бутылку и положить в морозильную камеру на ночь, если жидкость не замерзнет и даже не загустеет от появления кристаллов льда, то можно считать ее вполне подходящей для использования в средней полосе России.

Также специалист рассказал, как избежать замерзания жидкости в шлангах и форсунках. После мойки автомобиля нужно распылить на стекло омыватель, чтобы прокачать через шланги и форсунки свежую незамерзающую жидкость и вытеснить воду.

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