Водителям рассказали, как выбраться из занесенного снегом двора

Выбраться на автомобиле из занесенного снегом двора сложно, но вполне реально. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Рекомендую начинать процесс высвобождения машины с расчистки машины и самой дороги. Щеткой и лопатой для таких манипуляций стоит запастись заранее. Чем более ровным будет путь для автомобиля, тем выше шансы выехать», — сказал Родионов.

Если автомобиль забуксовал, то лучше использовать метод «враскачку», то есть менять передачи с задней на переднюю. Чтобы автомобиль мог выехать, следует уплотнить путь, по которому он будет двигаться.

Если во время движения по заснеженной дороге с колеей необходимо перестроиться, надо снизить скорость и повернуть руль в нужную сторону под максимально острым углом к препятствию и проехать, посоветовал эксперт.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной» при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

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