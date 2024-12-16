Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям рассказали, как выбраться из занесенного снегом двора

Автоэксперт Родионов назвал три способа выехать из занесенного снегом двора

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Выбраться на автомобиле из занесенного снегом двора сложно, но вполне реально. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Рекомендую начинать процесс высвобождения машины с расчистки машины и самой дороги. Щеткой и лопатой для таких манипуляций стоит запастись заранее. Чем более ровным будет путь для автомобиля, тем выше шансы выехать», — сказал Родионов.

Если автомобиль забуксовал, то лучше использовать метод «враскачку», то есть менять передачи с задней на переднюю. Чтобы автомобиль мог выехать, следует уплотнить путь, по которому он будет двигаться.

Если во время движения по заснеженной дороге с колеей необходимо перестроиться, надо снизить скорость и повернуть руль в нужную сторону под максимально острым углом к препятствию и проехать, посоветовал эксперт.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной» при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Ранее автоэксперт Колодочкин назвал три действенных способа согреть автомобиль зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами