На УАЗе представили инновационный станок, который позволит делать надежные машины

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) будет по-новому сваривать кузова своих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. На участке сварки кузовов УАЗ-Профи и УАЗ-Пикап появился новый сварочный кондуктор.

«Кондуктор обеспечивает точное позиционирование деталей кузова во время сварки. Он позволяет сваривать двух- и пятиместные кузова Профи и Пикап без переналадки оборудования. Это существенно повышает производительность участка и качество сварки», — отметили на предприятии.

До этого стало известно, что после критики качества автомобилей УАЗ сенатором Дмитрием Рогозиным в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) «Газете.Ru» сообщили, что ведется непрерывная работа по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты.

«Новые партии автомобилей, поставляемые в зону СВО, а также автомобили УАЗ гражданского назначения усовершенствовали: улучшили систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала», — заявили в пресс-службе Sollers.

Ранее директор УАЗа лично пригнал Рогозину новую «Буханку».