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Омичка на Mitsubishi не пропустила реанимобиль и попала на видео

В Омске на видео попало, как женщина на Mitsubishi не пропустила реанимобиль
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Telegram-канал Омск с огоньком

В Омске женщина не пропустила автомобиль экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«Водитель выехала на встречку на дороге с односторонним движением», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как во дворе стоит реанимобиль, при этом перед ним находятся еще машины, которые не могут проехать. Дорогу им преграждает черная машина Mitsubishi, за рулем которой сидит женщина.

На кадрах также видно, что водитель автомобиля экстренной медицинской помощи включает звуковые сигналы, но водительница не реагирует на них и продолжает ждать, когда ее пропустят. При этом сзади машины Mitsubishi нет других автомобилей, поэтому омичка может проехать назад и пропустить реанимобиль, но не делает этого.

До этого сообщалось, что москвичка устроила скандал таксисту из-за детского кресла. Женщина хотела, чтобы водитель отвез ее ребенка без удерживающего устройства.

Ранее сообщалось, что в Москве вызвали вертолет на место ДТП автобусов.

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