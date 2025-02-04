В России появились кроссоверы Skoda Kodiaq 2025 года

Российские дилеры начали предлагать Skoda Kodiaq за пять миллионов рублей

У российских автодилеров появились Skoda Kodiaq 2025 года выпуска, сообщает «Российская газета». Это новые автомобили, но не второго поколения, а обновленные кроссоверы первой генерации.

Так, в Казани за модель с двигателем 2,0 литра (180 л.с.) просят 5 млн рублей. В Магнитогорске за машину с таким же мотором хотят выручить примерно такую же сумму. Самый дорогой кроссовер предлагают в Томске. Это версия Sportline за 5,7 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW.

Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года.