Россиянам перечислили главные изменения ПДД в 2025 году

Главные изменения ПДД (правил дорожного движения ) в этом году коснулись сумм и сроков уплаты штрафов, заявил в комментарии «Ленте.ру» член Ассоциации юристов России Никита Тарновский.

По его словам, штрафы увеличились на 50% и теперь нельзя рассчитывать на скидку в половину его стоимости при быстрой оплате.

«Теперь это 25%, но зато дали дополнительное время — 30 дней вместо 20», — сказал эксперт.

Он добавил, что стала возможной регистрация транспортных средств без полисов ОСАГО, а снимать машину с учета можно сразу после продажи: для этого нужно отправить документ через «Госуслуги» . Кроме того, водители смогут предъявить права в электронном виде. Для этого понадобится сервис «Госуслуги Авто».

«Из интересных новшеств — ремни безопасности должны быть исправны. На них не должно быть надрезов, они должны полноценно вытягиваться и фиксироваться», — заключил юрист.

Адвокат Елена Кудерко до этого предупреждала о штрафах за долгую «разморозку» автомобилей. Протокол об административном правонарушении могут составить, если водитель прогревает машину дольше пяти минут.

Ранее водителям рассказали о привычках, от которых придется отказаться в 2025 году.