Российские дилеры начали получать кроссоверы Tank 400

Рамный внедорожник TANK 400 начал поступать российским дилерам. Об этом агентству «Автостат» сообщил директор «Авилон TANK» Александр Савельев.

Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым двигателем мощностью 245 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Предусмотрена система полного привода (Torque-on-Demand) с муфтой автоматического распределения тяги на переднюю ось с возможностью полной блокировки.

Внедорожник от 0 до 100 км/час разгоняется за 9,7 с. расход топлива в смешанном цикле составляет 10,2 л. на 100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Российским покупателям автомобиль предложат в двух комплектациях. В базовую версию входят цифровая приборная панель, мультимедийная система, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль.

Новый внедорожник Tank 400 будет продаваться в России по цене от 5,8 млн и до 6,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.