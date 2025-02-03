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На видео попало, как дети пытались вскрыть автомобили в Ленобласти

В Ленобласти на видео попали дети, которые вскрывали автомобили

В Ленинградской области в городе Выборге ранним утром 2 февраля дети пытались вскрыть припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Подходили чуть ли не к каждому автомобилю, светили фонарем. Предполагаем, что смотрели на наличие сигнализации, дергали за ручки дверей», — рассказали очевидцы.

Инцидент произошел на улице Макарова около шести часов утра. Местные жители сняли детей на видео. На кадрах видно, как мальчики осматривают автомобили и светят в них фонарем. По данным источника, одну машину им удалось вскрыть. Они сели в автомобиль и около получаса находились в нем. При этом на кадрах видно, что один из детей взял с собой собаку.

До этого в Ленинградской области столкнулись грузовик и автобус. ДТП произошло у дома 17 по Березовой аллее в деревне Бор Всеволожского района. В результате аварии 54-летний водитель грузовика получил травму грудной клетки, также пострадали две пассажирки автобуса. Все трое были госпитализированы.

Ранее хабаровчанина приговорили к 11 годам заключения за аферу с иномарками.

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