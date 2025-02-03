Россиянам рассказали, почему склады дилеров оказались переполнены машинами

Склады дилеров оказались переполнены автомобилями, потому что большое количество машин продолжали везти, когда уже было не нужно. Об этом сообщает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.
«Доподлинно никто не знает, какое количество машин находится на складах импортеров, дилеров и в доставке. Но явно не 700 тысяч. По моим оценкам, это 400–500 тысяч автомобилей. Что, впрочем, тоже много. При вялотекущих продажах некоторым дилерам запасов хватит на три месяца, а кому-то и больше», — отмечает специалист.
Максим Кадаков сообщает, что снизить цены на автомобили могут только производители, которые заполнили склады таким большим количеством автомобилей. При этом производители заставляют дилеров оплачивать машины с минимальной отсрочкой. Так, автомобили еще не проданы, а дилеры уже заплатили за них деньги.
По словам эксперта, некоторые СМИ пишут, что дилерское сообщество обратилось за помощью в Минпромторг, опасаясь кризиса продаж. Однако Максим Кадаков задается вопросом, чем сможет помочь Минпромторг. Необходимо более точное прогнозирование рынка, к которому не всегда хотят прислушиваться его игроки, поскольку каждый хочешь занять лидерские позиции.
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