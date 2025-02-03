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Россиянам рассказали, почему склады дилеров оказались переполнены машинами

Автоэксперт Кадаков: авто «доезжали» на склады, когда уже было не нужно
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Cfoto/Global Look Press

Склады дилеров оказались переполнены автомобилями, потому что большое количество машин продолжали везти, когда уже было не нужно. Об этом сообщает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

«Доподлинно никто не знает, какое количество машин находится на складах импортеров, дилеров и в доставке. Но явно не 700 тысяч. По моим оценкам, это 400–500 тысяч автомобилей. Что, впрочем, тоже много. При вялотекущих продажах некоторым дилерам запасов хватит на три месяца, а кому-то и больше», — отмечает специалист.

Максим Кадаков сообщает, что снизить цены на автомобили могут только производители, которые заполнили склады таким большим количеством автомобилей. При этом производители заставляют дилеров оплачивать машины с минимальной отсрочкой. Так, автомобили еще не проданы, а дилеры уже заплатили за них деньги.

По словам эксперта, некоторые СМИ пишут, что дилерское сообщество обратилось за помощью в Минпромторг, опасаясь кризиса продаж. Однако Максим Кадаков задается вопросом, чем сможет помочь Минпромторг. Необходимо более точное прогнозирование рынка, к которому не всегда хотят прислушиваться его игроки, поскольку каждый хочешь занять лидерские позиции.

Ранее сообщалось, что Россию ждет рекордное повышение цен на авторемонт.

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