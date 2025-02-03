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Россияне стали чаще продавать автомобили премиум-класса

В России в 2025 году выросло число продаж дорогих автомобилей
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«Газета.Ru»

Число предложений о продаже дорогих машин с пробегом выросло на 22%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков.

«Среди автомобилей, которые россияне активнее всего выставляют на продажу, большинство машин немецкие и японские. Так, доля BMW — почти 32%, еще 21,5% на вторичном рынке премиум авто занимает Mercedes-Benz. Примерно по 8% объявлений о продаже приходятся на Lexus и Audi. И около 7% выставленных автомобилей принадлежат китайской марке Zeekr», — говорится в сообщении.

Сообщается, что автомобили BMW стали лидером по динамике продаж. Так, рост по сравнению с январем 2024 года составил 9%. При этом за год почти на 60% упали предложения о продаже автомобилей премиум-класса в автосалонах. По словам экспертов, такая динамика связана с высокими ценами на обслуживание, а также проблемами с программным обеспечением. При этом за год детали для иномарок увеличились в цене на 20-50%.

Уточняется, что в России растет популярность среди отечественных и китайских автомобилей. В Союзе автосервисов заявили, что машины китайского производства стали альтернативой европейским. При этом автоэксперты рекомендуют покупать отечественные автомобили, что поможет избежать проблем с ремонтом и запчастями.

Ранее сообщалось, что российские дилеры начали получать кроссоверы Tank 400.

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