Челябинец выстрелил в водителя автобуса и попал на видео

В Челябинске на видео попал пассажир, выстреливший водителю автобуса в бедро

В Челябинске пассажир с пистолетом угрожал водителю расправой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Орал и угрожал прострелить голову водителю. Неадекватный пассажир шокировал челябинцев», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с пистолетом кричит на мужчину за рулем. Также слышно, что пассажирки просят водителя открыть дверь, потому что они задыхаются от дыма.

Уточняется, что инцидент произошел в автобусе номер 91. По словам пассажиров, злоумышленник зашел на конечной остановке на улице Салавата Юлаева. Мужчине не понравилось, что его попросили пройти и сесть на место, поэтому он начал кричать и выстрелил ракетницей водителю в бедро. После этого весь автобус заполнился дымом. Далее злоумышленник угрожал водителю прострелить голову, после вышел на остановке «Патриот».

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что полиция начала проверку, личность злоумышленника устанавливается.

Ранее в Челябинске коляска с ребенком попала под колеса Lada.