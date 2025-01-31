Коляска с ребенком попала под колеса машины Lada Niva в Челябинске

В Челябинске коляска с ребенком попала под колеса автомобиля Lada

В Челябинске водитель автомобиля Lada Niva наехал на коляску с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Водителю стало плохо за рулем», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что за рулем машины Lada Niva был 62-летний мужчина, который почувствовал себя плохо в момент движения автомобиля и потерял управление.

Сообщается, что машина выехала за пределы проезжей части и сбила коляску, в которой лежал ребенок. Уточняется, что с ребенком все в порядке, но его мать в момент аварии испугалась.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что детская коляска лежит на снегу рядом с автомобилем Lada Niva, при этом одно колесо находится рядом с местом ДТП.

До этого сообщалось, что в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк». Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что в момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения.

Ранее появилось видео похищения тюменской школьницы.